LIVE – Napoli-Perugia | le formazioni | Kvaratskhelia e Osimhen per la prima volta insieme!

(Di domenica 17 luglio 2022) Buonasera cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di, seconda e ultima amichevole degli azzurri in ritiro a Dimaro. La preparazione estiva si concluderà martedì, ma quest’oggi la squadra di Spalletti avrà modo di confrontarsi con una squadra di ottimo valore. Lauscita dei partenopei è stata infatti contro i dilettanti dell’Anaune, match terminato per 10-0. Di tutt’altro valore la sfida contro la formazione umbra che milita nel campionato di Serie B. Il nuovo allenatore Castori, così come i calciatori del, non vorranno fare brutta figura e sicuramente daranno del filo da torcere alritiro a Dimaro Tra gli azzurri c’è grande curiosità, soprattutto nei confronti della coppia d’attacco che dovrebbe ...

Calciomercato.it vi offre il match di Dimaro tra ildi Spalletti e il Perugia di Castori in tempo realeIlaffronta il Perugia in Trentino Alto Adige in una gara valida come amichevole estiva in vista dell'inizio del campionato di Serie A e di quello di Serie B previsto tra meno di un mese. Luciano ...Ricordiamo che nel pomeriggio sono attese alle 18 tre amichevoli ovvero- Perugia, Lazio - Triestina e Cremonese - Fiorenzuola mentre negli Europei donne ultimo match della fase a gironi per ...Napoli-Perugia, seconda amichevole estiva per gli azzurri in preparazione della stagione 2022-2023. Fischio d'inizio alle ore 18:00.Stamattina il Napoli non s'è allenato nel ritiro di Dimaro in vista della seconda amichevole del ritiro di Dimaro. Dopo aver sfidato i dilettanti dell'Anaune, un test più di livello per gli azzurri co ...