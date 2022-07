LIVE – Mondiali atletica Eugene 2022: gare domenica 17 luglio con Fantini in finale martello (DIRETTA) (Di domenica 17 luglio 2022) La DIRETTA testuale delle gare di domenica 17 luglio con la finale del lancio del martello femminile, valida per i Mondiali di atletica 2022 in corso a Eugene. In gara anche Sara Fantini, che nelle qualificazioni ha condotto un’ottima gara migliorandosi lancio dopo lancio, fino al 72.38 che è valsa la sesta misura di accesso all’atto in conclusivo in cui ci si giocano le medaglie. La sessione parte alle ore 19.30 di domenica 17 luglio, con Sportface che vi fornirà continui aggiornamenti. COME VEDERE LA SESSIONE IN TV ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO IL PROGRAMMA COMPLETO AGGIORNA LA DIRETTA ... Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Latestuale delledi17con ladel lancio delfemminile, valida per idiin corso a. In gara anche Sara, che nelle qualificazioni ha condotto un’ottima gara migliorandosi lancio dopo lancio, fino al 72.38 che è valsa la sesta misura di accesso all’atto in conclusivo in cui ci si giocano le medaglie. La sessione parte alle ore 19.30 di17, con Sportface che vi fornirà continui aggiornamenti. COME VEDERE LA SESSIONE IN TV ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO IL PROGRAMMA COMPLETO AGGIORNA LA...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Kerley è il nuovo re dei 100 senza l’infortunato Jacobs! Dosso in semifinal… - lacittanews : EUGENE – terzo aggiornamento della sessione pomeridiana della seconda giornata dei Campionati Mondiali di Eugene. N… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs non corre per infortunio! Dosso in semifinale nei 100 squali… - Romana40 : ??????Mondiali Live - lungo: Wang trova il jolly e batte Tentoglu - peso: Chase Ealey doma la cinese Gong - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs non corre per infortunio! Zaynab Dosso in semifinale nei 100… -