LIVE Italia-Serbia U21, Finale Europei volley femminile in DIRETTA: la Polonia perde contro la Turchia! A breve le azzurre (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-FRANCIA, Finale Europei volley U18, DALLE 16.30 LA DIRETTA LIVE DI Italia-FRANCIA, Finale Europei volley U22, DALLE 20.00 LA DIRETTA LIVE DI Italia-BRASILE, Finale NATIONS LEAGUE volley femminile, DALLE 17.30 20.22 In Nations League invece è stata la Serbia a mettersi il bronzo al collo battendo la Turchia vincendo per 27-25, 25-17, 26-24. 20.19 Italia U22 vicina al primo set: gli azzurri conducono 20-17 contro la Francia. 20.16 Sale ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-FRANCIA,U18, DALLE 16.30 LADI-FRANCIA,U22, DALLE 20.00 LADI-BRASILE,NATIONS LEAGUE, DALLE 17.30 20.22 In Nations League invece è stata laa mettersi il bronzo al collo battendo la Turchia vincendo per 27-25, 25-17, 26-24. 20.19U22 vicina al primo set: gli azzurri conducono 20-17la Francia. 20.16 Sale ...

Pubblicità

Eurosport_IT : ???? 25-22 ???? | 2-0 Italiaaaaaaaaa! ???? Segui il LIVE: - Italbasket : 2/2 all’Europeo U20 ?? Gli Azzurri si impongono anche sulla Grecia per 89 a 78 (Boglio 19, Okeke 15)! Domani ore 16… - SkySport : Volley Nations League, al via su #SkySport Uno la finale tra #Italia e #Brasile: gli aggiornamenti LIVE qui… - elfrancy_san : RT @OA_Sport: DIRETTA LIVE - Europei Volley Femminile 2022 - Dopo gli ori dell’Italia in Nations League e dell’U18 maschile nella rassegna… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Europei Volley Femminile 2022 - Dopo gli ori dell’Italia in Nations League e dell’U18 maschile nell… -