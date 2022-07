LIVE Italia-Francia U22 1-1, Finale Europei volley in DIRETTA: 11-10. Equilibrio nel corso di questo delicato terzo set (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-Francia, Finale Europei volley U18, DALLE 16.30 LA DIRETTA LIVE DI Italia-SERBIA, Finale Europei volley FEMMINILE U21, DALLE 20.00 LA DIRETTA LIVE DI Italia-BRASILE, Finale NATIONS LEAGUE volley FEMMINILE, DALLE 17.30 13-12 Sbaglia il servizio Lawani. 12-12 Imprecisa l’alzata di Catania, per il centrale francese è un gioco da ragazzi trovare il punto del pareggio. 12-11 Serie di pasticci da una parte e dall’altra, ma otteniamo il punto con il muro di Cianciotta. 11-11 Fuori misura il ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADIU18, DALLE 16.30 LADI-SERBIA,FEMMINILE U21, DALLE 20.00 LADI-BRASILE,NATIONS LEAGUEFEMMINILE, DALLE 17.30 13-12 Sbaglia il servizio Lawani. 12-12 Imprecisa l’alzata di Catania, per il centrale francese è un gioco da ragazzi trovare il punto del pareggio. 12-11 Serie di pasticci da una parte e dall’altra, ma otteniamo il punto con il muro di Cianciotta. 11-11 Fuori misura il ...

Pubblicità

Eurosport_IT : ???? 25-22 ???? | 2-0 Italiaaaaaaaaa! ???? Segui il LIVE: - Italbasket : 2/2 all’Europeo U20 ?? Gli Azzurri si impongono anche sulla Grecia per 89 a 78 (Boglio 19, Okeke 15)! Domani ore 16… - Eurosport_IT : ???? 25-23 ???? | Il primo set è nostro! ???? Segui il LIVE: - Emergenza24 : [17.07-21:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - zazoomblog : LIVE Italia-Serbia U21 0-0 Finale Europei volley femminile in DIRETTA: 0-0 si comincia a Cerignola! In palio l’oro… -