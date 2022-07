LIVE Italia-Francia U18 2-0, Finale Europei volley in DIRETTA: 25-19, gli azzurrini vincono anche il secondo parziale! Inizia il terzo set (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-Francia, Finale Europei volley U22, DALLE 20.00 LA DIRETTA LIVE DI Italia-SERBIA, Finale Europei volley FEMMINILE U21, DALLE 20.00 LA DIRETTA LIVE DI Italia-BRASILE, Finale NATIONS LEAGUE volley FEMMINILE, DALLE 17.30 2-0 Italia subito in palla con le schiacciate in serie di Bristot. COMINCIA IL terzo SET! Ora una breve pausa prima del terzo set. 25-19 MANI OUT DI TOMMASO BAROTTO! L’Italia VINCE anche ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADIU22, DALLE 20.00 LADI-SERBIA,FEMMINILE U21, DALLE 20.00 LADI-BRASILE,NATIONS LEAGUEFEMMINILE, DALLE 17.30 2-0subito in palla con le schiacciate in serie di Bristot. COMINCIA ILSET! Ora una breve pausa prima delset. 25-19 MANI OUT DI TOMMASO BAROTTO! L’VINCE...

