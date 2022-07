LIVE Italia-Brasile volley femminile, Finale Nations League in DIRETTA: inizia la partita! (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.24 Inni nazionali! LA DIRETTA LIVE DI Italia-FRANCIA, Finale EUROPEI volley U18, DALLE 16.30 LA DIRETTA LIVE DI Italia-FRANCIA, Finale EUROPEI volley U22, DALLE 20.00 LA DIRETTA LIVE DI Italia-SERBIA, Finale EUROPEI volley femminile U21, DALLE 20.00 17.23 Le squadre fanno il loro ingresso in campo! 17.21 Attenzione anche alle giovani Kisy Nascimento (opposto) e Julia Isabelle Bergmann (schiacciatrice). 17.19 Gabriela Braga Guimaraes, capitano del Brasile e conosciuta come Gabi, sarà l’avversaria più temibile per le azzurre. ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.24 Inni nazionali! LADI-FRANCIA,EUROPEIU18, DALLE 16.30 LADI-FRANCIA,EUROPEIU22, DALLE 20.00 LADI-SERBIA,EUROPEIU21, DALLE 20.00 17.23 Le squadre fanno il loro ingresso in campo! 17.21 Attenzione anche alle giovani Kisy Nascimento (opposto) e Julia Isabelle Bergmann (schiacciatrice). 17.19 Gabriela Braga Guimaraes, capitano dele conosciuta come Gabi, sarà l’avversaria più temibile per le azzurre. ...

