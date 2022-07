LIVE Italia-Brasile 2-0 volley femminile | Finale Nations League in DIRETTA | 25-22 | azzurre scatenate!

Leggi su oasport

(Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.29 L’deve prendere meglio le misure alle attaccanti brasiliane: nel secondo set non ha piazzato neppure un muro. 18.28 13 punti per Egonu, 7 per Bosetti, 5 per Danesi e Pietrini, 4 per Chirichella. 25-22 MALINOV ENTRA PER ORRO E LA CHIUDE CON UN TOCCO DI SECONDA, PAZZESCO!2-0! 24-22 In rete la battuta di Egonu. 24-21 Bel palleggio di Orro, Egonu non sbaglia. Ed ora va in battuta. 23-21 Ancora una invasione di Egonu. 23-20 Egonu contenuta dal muro, poi al secondo tentativo va a segno con un mani fuori. L’era a +6 (19-13), ha subito un parziale di 3-7. Time-out. 22-20 Bruttissima azione per l’, che si chiude con un errore di Egonu. 22-19 Ancora il primo tempo di ...