LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: tra poco il via della maratona, sarà Kenya contro Etiopia? (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 15.01: Purtroppo non ci sono azzurri al via nè nella maratona maschile, nè in quella femminile 14.58: Si chiude il primo fine settimana del Mondiale con una giornata e ricca di sfide interessanti. Sette le gare che assegnano il titolo: si parte con la maratona maschile, poi il lancio del martello, i 10000 maschili, il salto con l’asta donne, il getto del peso uomini e, in chiusura, i 110 ostacoli e i 100 femminili. 14.55: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare del Mondiale di Atletica leggera 2022 di Eugene negli Stati Uniti Programma, orari, Tv e ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE15.01: Purtroppo non ci sono azzurri al via nè nellamaschile, nè in quella femminile 14.58: Si chiude il primo fine settimana del Mondiale con una giornata e ricca di sfide interessanti. Sette le gare che assegnano il titolo: si parte con lamaschile, poi il lancio del martello, i 10000 maschili, il salto con l’asta donne, il getto del peso uomini e, in chiusura, i 110 ostacoli e i 100 femminili. 14.55: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e benvenuti allaterza giornata di gare del Mondiale dileggeradi Eugene negli Stati Uniti Programma, orari, Tv e ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Sara Fantini e Nick Ponzio sognano una medaglia. Attesa per maratona e 100… - RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI/1 ??Mountain Bike: CdM, Vallnord (AN) 12h15 Cross-country femminile - OdeonZ__ : Mondiali di atletica: i 100 metri a Kerley in 9'86, tripletta Usa. Donne: Dosso in semifinale… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Kerley è il nuovo re dei 100 senza l’infortunato Jacobs! Dosso in semifinal… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs non corre per infortunio! Dosso in semifinale nei 100 squali… -