LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Tamirat Tola domina la maratona! Doppietta etiope con Geremew (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 17.30: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito. Appuntamento alle 19.35 per la sessione serale. A più tardi 17.29: Quarta Doppietta al Mondiale di Eugene, stavolta targata Etiopia: Primo Tola, secondo Geremew, bronzo per il Belgio con Abdi 17.27: Tura, Geay, Do Nascimento, Dechasa e Mpofu a completare la top ten 17.25: Quarto Levins, quinto Kamworor. Naageye è crollato letteralmente nel finale 17.23: Mosinet Geremew completa la Doppietta etiope con 2h06’45”, bronzo per il belga Abdi in 2’06?49 17.22: Tamirat Tola!!! Vince in 2h05?37, grande tempo per l’etiope, record ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE17.30: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito. Appuntamento alle 19.35 per la sessione serale. A più tardi 17.29: Quartaal Mondiale di Eugene, stavolta targata Etiopia: Primo, secondo, bronzo per il Belgio con Abdi 17.27: Tura, Geay, Do Nascimento, Dechasa e Mpofu a completare la top ten 17.25: Quarto Levins, quinto Kamworor. Naageye è crollato letteralmente nel finale 17.23: Mosinetcompleta lacon 2h06’45”, bronzo per il belga Abdi in 2’06?49 17.22:!!! Vince in 2h05?37, grande tempo per l’, record ...

