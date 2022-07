LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Sara Fantini quarta nel martello! Eliminati Scotti, Re e Mangione nei 400 (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 21.48: Kassanavoid non si migliora e conquista il bronzo. Ora Rogers prova l’assalto all’oro 21.46: Niente da fare ma il quarto posto è un risultato di altissimo spessore. Era arrivata quarta ad Eugene e ha confermato il quarto posto. 71.04 l’ultimo lancio della parmense 21.46: Ultimo lancio di Sara Fantini 21.45: Nell’Eptathlon Thiam e Sulek superano 1.89 21.44: Nel martello la canadese Weir con 72.41 si inserisce in quinta piazza alle spalle di Fantini 21.43: Rimonta vincente della polacca Kielbasinska che fa segnare 50?63, secondo posto per McLeod con 50?76, terzo posto per la britannica Ohuruogu con 51?07 21.39: Al via la sesta e ultima batteria dei 400 ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE21.48: Kassanavoid non si migliora e conquista il bronzo. Ora Rogers prova l’assalto all’oro 21.46: Niente da fare ma il quarto posto è un risultato di altissimo spessore. Era arrivataad Eugene e ha confermato il quarto posto. 71.04 l’ultimo lancio della parmense 21.46: Ultimo lancio di21.45: Nell’Eptathlon Thiam e Sulek superano 1.89 21.44: Nel martello la canadese Weir con 72.41 si inserisce in quinta piazza alle spalle di21.43: Rimonta vincente della polacca Kielbasinska che fa segnare 50?63, secondo posto per McLeod con 50?76, terzo posto per la britannica Ohuruogu con 51?07 21.39: Al via la sesta e ultima batteria dei 400 ...

