LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Sara Fantini punta il alto nel martello! Re, Scotti e Mangione nelle batterie dei 400 (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 20.19: Nella terza batteria dei 400 ci Saranno al via Pesela (Bot), Cherry (Usa), Timbaci (Van), Petrucciani (Sui), Powell (Jam), Samukonga (Zam), Doom (Bel) 20.15: Ottima impressione destata anche dallo statunitense Norman che gestisce al meglio le energie e vince la seconda batteria in 45?32, secondo posto per il giamaicano Taylor in 45?69, terzo il sudafricano Nene con 45?69, quarto Kevin Borlèe con 45?71 che dovrebbe bastare per il ripescaggio 20.11: Nella seconda batteria dei 400 al via ci sono Aviles Ferreiro (Mex), Norman (Usa), Taylor (Jam), Vedel (Den), Duszynski (Pol), Nene (Rsa), Borlèe (Bel) 20.09: Buona l’impressione destata dal sudafricano che è partito molto forte e poi ha gestito la situazione ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE20.19: Nella terza batteria dei 400 cinno al via Pesela (Bot), Cherry (Usa), Timbaci (Van), Petrucciani (Sui), Powell (Jam), Samukonga (Zam), Doom (Bel) 20.15: Ottima impressione destata anche dallo statunitense Norman che gestisce al meglio le energie e vince la seconda batteria in 45?32, secondo posto per il giamaicano Taylor in 45?69, terzo il sudafricano Nene con 45?69, quarto Kevin Borlèe con 45?71 che dovrebbe bastare per il ripescaggio 20.11: Nella seconda batteria dei 400 al via ci sono Aviles Ferreiro (Mex), Norman (Usa), Taylor (Jam), Vedel (Den), Duszynski (Pol), Nene (Rsa), Borlèe (Bel) 20.09: Buona l’impressione destata dal sudafricano che è partito molto forte e poi ha gestito la situazione ...

