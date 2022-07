LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Sara Fantini punta il alto nel martello! Deludono Scotti e Re nei 400 (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 20.41: Inizia con un buon 71.45 la gara di Sara Fantini, potrebbe essere già assicurato un posto fra le prime otto 20.40: Vince Ndori del Botswana con 44?87, miglior tempo finora, secondo posto per Kirani James con 45?29, terzo lo statunitense Allen con 45?61. Scotti è sesto con 46?46 20.39: E’ addirittura sesto Scotti, anche lui lontano dalla migliore condizione. Difficile il ripescaggio per l’azzurro 20.36: Nella quinta batteria dei 400 c’è Edoardo Scotti, altro atleta che arriva da un periodo complicato. Al via Mayorga (Nca), Allen (Jam), James (Grn), Sato (Jpn), Beck (Aus), Scotti (Ita), Ndori (Bot) 20.34: In pedana le ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE20.41: Inizia con un buon 71.45 la gara di, potrebbe essere già assicurato un posto fra le prime otto 20.40: Vince Ndori del Botswana con 44?87, miglior tempo finora, secondo posto per Kirani James con 45?29, terzo lo statunitense Allen con 45?61.è sesto con 46?46 20.39: E’ addirittura sesto, anche lui lontano dalla migliore condizione. Difficile il ripescaggio per l’azzurro 20.36: Nella quinta batteria dei 400 c’è Edoardo, altro atleta che arriva da un periodo complicato. Al via Mayorga (Nca), Allen (Jam), James (Grn), Sato (Jpn), Beck (Aus),(Ita), Ndori (Bot) 20.34: In pedana le ...

