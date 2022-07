LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Sara Fantini in lotta per il podio nel martello! Deludono Scotti e Re nei 400 (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 21.18: Sada Williams delle Barbados con 51?05 vince la terza batteria dei 400, secondo posto per la lituana Morauskaite con 51?27, terza la britannica Pipi con 51?32 21.16: Lancio lunghissimo della canadese Rogers che va al comando con 75.52, Fantini scende al quarto posto e ora dovrà migliorarsi di oltre un metro per salire sul podio 21.15: Queste le protagoniste della terza batteria dei 400: Saalberg (Ned), Laus (Bel), Young (Jam), Morauskaite (Ltu), Williams (Bar), Pipi (Gbr), Becker (Irl) 21.12: 72.74 per Andersen, altro nullo per leader Kassanavoid nel martello 21.09: Vince la seconda batteria dei 400 la giamaicana McPherson con il tempo di 50?15, secondo posto per la polacca Kaczmarek con ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE21.18: Sada Williams delle Barbados con 51?05 vince la terza batteria dei 400, secondo posto per la lituana Morauskaite con 51?27, terza la britannica Pipi con 51?32 21.16: Lancio lunghissimo della canadese Rogers che va al comando con 75.52,scende al quarto posto e ora dovrà migliorarsi di oltre un metro per salire sul21.15: Queste le protagoniste della terza batteria dei 400: Saalberg (Ned), Laus (Bel), Young (Jam), Morauskaite (Ltu), Williams (Bar), Pipi (Gbr), Becker (Irl) 21.12: 72.74 per Andersen, altro nullo per leader Kassanavoid nel martello 21.09: Vince la seconda batteria dei 400 la giamaicana McPherson con il tempo di 50?15, secondo posto per la polacca Kaczmarek con ...

