LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: partita la maratona maschile! (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 15.39: Tenta l’azione il mongolo 41enne Bat-Ochir 15.37: Cala il ritmo in testa al gruppo e si fanno vedere gli ugandesi e i keniani 15.33: Dechasa, etiope del Bahrein, fa l’anmdatura e nelle prime posizioni del gruppo inizia a vedersi la maglia verde dell’Etiopia con Tola 15.30. Il cinese Yang alza leggermente il ritmo e qualche atleta in coda al gruppo si stacca 15.26:Ritmo di 3’10” al km, folta vegetazione ai lati della strada, gruppo compatto visto il ritmo molto tranquillo 15.23: A fare l’andatura il cinese Yang e l’argentino Munoz 15.20: Ritmo molto tranquillo. Il cielo è coperto, a Eugene sono 6.20 del mattino per cui il caldo non sarà un fattore 15.17. Partiti 15.15: Tre giri di 14 km di un circuito tra Springfield e ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE15.39: Tenta l’azione il mongolo 41enne Bat-Ochir 15.37: Cala il ritmo in testa al gruppo e si fanno vedere gli ugandesi e i keniani 15.33: Dechasa, etiope del Bahrein, fa l’anmdatura e nelle prime posizioni del gruppo inizia a vedersi la maglia verde dell’Etiopia con Tola 15.30. Il cinese Yang alza leggermente il ritmo e qualche atleta in coda al gruppo si stacca 15.26:Ritmo di 3’10” al km, folta vegetazione ai lati della strada, gruppo compatto visto il ritmo molto tranquillo 15.23: A fare l’andatura il cinese Yang e l’argentino Munoz 15.20: Ritmo molto tranquillo. Il cielo è coperto, a Eugene sono 6.20 del mattino per cui il caldo non sarà un fattore 15.17. Partiti 15.15: Tre giri di 14 km di un circuito tra Springfield e ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Sara Fantini e Nick Ponzio sognano una medaglia. Attesa per maratona e 100… - RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI/1 ??Mountain Bike: CdM, Vallnord (AN) 12h15 Cross-country femminile - OdeonZ__ : Mondiali di atletica: i 100 metri a Kerley in 9'86, tripletta Usa. Donne: Dosso in semifinale… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Kerley è il nuovo re dei 100 senza l’infortunato Jacobs! Dosso in semifinal… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs non corre per infortunio! Dosso in semifinale nei 100 squali… -