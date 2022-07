LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs non corre! Contrattura all’adduttore (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 ATTENZIONE: Marcell Jacobs NON CORRERA’ LA SEMIFINALE DEI 100 METRI! Il Campione Olimpico ha dovuto rinunciare a causa di una Contrattura a carico del grande adduttore della coscia destra. 2.11: Gran tempo per la giamaicana Jackson che vince la prima batteria in 11?02, secondo posto per la neozelandese Hobbs in 11?08 che è il nuovo primato dell’Oceania e terzo per Strachan delle Bahamas con 11?08 2.10: Prime 3 e migliori 3 tempi in semifinale nei 100 donne. Al via nella prima batteria Nathaniel (Ngr), Andrade (Cpv), Kurokawa (Jpn), Benjamin (Usa), McAlister (Gbr), Lahoulou (Alg), Brand (Sui), Chen (Tpe) 2.08: Si parte fra poco con le batterie dei 100 femminili. C’è una azzurra, ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREATTENZIONE:NON CORRERA’ LA SEMIFINALE DEI 100 METRI! Il Campione Olimpico ha dovuto rinunciare a causa di unaa carico del grande adduttore della coscia destra. 2.11: Gran tempo per la giamaicana Jackson che vince la prima batteria in 11?02, secondo posto per la neozelandese Hobbs in 11?08 che è il nuovo primato dell’Oceania e terzo per Strachan delle Bahamas con 11?08 2.10: Prime 3 e migliori 3 tempi in semifinale nei 100 donne. Al via nella prima batteria Nathaniel (Ngr), Andrade (Cpv), Kurokawa (Jpn), Benjamin (Usa), McAlister (Gbr), Lahoulou (Alg), Brand (Sui), Chen (Tpe) 2.08: Si parte fra poco con le batterie dei 100 femminili. C’è una azzurra, ...

