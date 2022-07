LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Jacobs non corre! Contrattura all’adduttore (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 01.20 ATTENZIONE: MARCELL Jacobs NON CORRERA’ LA SEMIFINALE DEI 100 METRI! Il Campione Olimpico ha dovuto rinunciare a causa di una Contrattura a carico del grande adduttore della coscia destra. 23.00: Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 2.10 con una nottata da non perdere, tutti a spingere Marcell Jacobs nei 100. Grazie per averci seguito, a più tardi 22.58: I ripescati sono Chalmers, Rowe, Copello e Zazini 22.56: Prima parte di gara su buoni LIVElli per l’azzurro, che poi si è imballato sull’ultima curva e nel rettilineo finale non è apparso brillante. Vince Rosser con 49?62, davanti ad Angela con lo steso tempo, 49?62, terzo posto per Bengstrom ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE01.20 ATTENZIONE: MARCELLNON CORRERA’ LA SEMIFINALE DEI 100 METRI! Il Campione Olimpico ha dovuto rinunciare a causa di unaa carico del grande adduttore della coscia destra. 23.00: Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 2.10 con una nottata da non perdere, tutti a spingere Marcellnei 100. Grazie per averci seguito, a più tardi 22.58: I ripescati sono Chalmers, Rowe, Copello e Zazini 22.56: Prima parte di gara su buonilli per l’azzurro, che poi si è imballato sull’ultima curva e nel rettilineo finale non è apparso brillante. Vince Rosser con 49?62, davanti ad Angela con lo steso tempo, 49?62, terzo posto per Bengstrom ...

