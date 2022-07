L'Italia ha ancora bisogno di Draghi, scrive il Financial Times (Di domenica 17 luglio 2022) AGI - "Una crisi politica ha colpito Roma nel momento peggiore possibile" con "la crisi del costo della vita, la guerra in Ucraina e il pacchetto 'anti-frammentazione' pianificato dalla Banca centrale europea", meglio noto come 'scudo anti-spread', e "l'Italia ha ancora bisogno di Mario Draghi". Questo è il messaggio principale dell'intervento del Financial Times che, con un editoriale firmato dalla redazione, ha detto la sua sulle vicende della politica Italiana e sulla possibilità che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, possa abbandonare Palazzo Chigi. "Era inevitabile che la rara stabilità portata alla politica Italiana da Mario Draghi non sarebbe durata", si legge nell'articolo, "ma mesi di tensione ... Leggi su agi (Di domenica 17 luglio 2022) AGI - "Una crisi politica ha colpito Roma nel momento peggiore possibile" con "la crisi del costo della vita, la guerra in Ucraina e il pacchetto 'anti-frammentazione' pianificato dalla Banca centrale europea", meglio noto come 'scudo anti-spread', e "l'hadi Mario". Questo è il messaggio principale dell'intervento delche, con un editoriale firmato dalla redazione, ha detto la sua sulle vicende della politicana e sulla possibilità che il presidente del Consiglio, Mario, possa abbandonare Palazzo Chigi. "Era inevitabile che la rara stabilità portata alla politicana da Marionon sarebbe durata", si legge nell'articolo, "ma mesi di tensione ...

Pubblicità

ItaliaViva : Italia Viva non si rassegna al disastro grillino e vuole #Draghi ancora a Palazzo Chigi. Per questo vogliamo raggiu… - Ettore_Rosato : L’Italia ha ancora bisogno della guida capace e autorevole di Mario #Draghi. Grazie alle 70000 italiane e italian… - ignaziocorrao : Capiamoci. L’Italia è un Paese in cui un ex Premier propone una petizione, ripeto petizione, per avere Draghi ancor… - marziodb : RT @byoblu: Confermata trombocitemia da vaccino anti-covid su un giovane di 16 anni di Pisa. A Napoli il congresso di Ancora Italia Uniti p… - Daniele23764792 : @RaffaelloGiorda @Fortezza1959 @ARGraz Ma infatti, il covid è presente ancora in Italia grazie alle teste di cazzo… -