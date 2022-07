L’ex rugbista Ricky Bibey trovato morto in un hotel a Firenze: si pensa ad un malore durante un gioco erotico (Di domenica 17 luglio 2022) Un malore durante un gioco erotico. E’ questa l’ipotesi presa in maggiore considerazione dalla polizia di Firenze che sta facendo luce su quanto accaduto nelle prime ore di ieri quando in una camera di un hotel del centro occupata da una coppia di inglesi, lui, Ricky Bibey, 40 anni, un passato di rugbista di buon livello, è stato trovato morto senza apparenti segni esterni. Lei, 44 anni, ha invece chiesto aiuto ad altri ospiti perché perdeva molto sangue quando per il compagno non c’era più niente da fare. Le ferite riscontrate sul corpo della donna, trasportata poi in ospedale dove sono stati attivati gli appositi protocolli, fanno pensare che fosse in atto un gioco ... Leggi su ildenaro (Di domenica 17 luglio 2022) Unun. E’ questa l’ipotesi presa in maggiore considerazione dalla polizia diche sta facendo luce su quanto accaduto nelle prime ore di ieri quando in una camera di undel centro occupata da una coppia di inglesi, lui,, 40 anni, un passato didi buon livello, è statosenza apparenti segni esterni. Lei, 44 anni, ha invece chiesto aiuto ad altri ospiti perché perdeva molto sangue quando per il compagno non c’era più niente da fare. Le ferite riscontrate sul corpo della donna, trasportata poi in ospedale dove sono stati attivati gli appositi protocolli, fannore che fosse in atto un...

