Lewandowski: «Xavi ha un piano per riportare il Barcellona al top» (Di domenica 17 luglio 2022) . Parla l’attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski parla alla BILD da nuovo giocatore del Barcellona. «Xavi mi ha detto che lavoreremo bene insieme e che possiamo raggiungere grandi obiettivi. Ha un piano chiaro su come riportare il Barcellona al top. Sono qui per i trofei. So che tra poco avrò 34 anni, ma mi sento molto forte fisicamente e mentalmente». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022) . Parla l’attaccante del Bayern Monaco Robertparla alla BILD da nuovo giocatore del. «mi ha detto che lavoreremo bene insieme e che possiamo raggiungere grandi obiettivi. Ha unchiaro su comeilal top. Sono qui per i trofei. So che tra poco avrò 34 anni, ma mi sento molto forte fisicamente e mentalmente». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

avvliguori1 : RT @SandroSca: Due coglioni sul ggioco organizzato di Xavi, sui ggiovani, sul ripartire da idee, tattica e cantera, e in 6 mesi a Xavi han… - TheBlaugranesFC : ? Barça Squad Arrives in Miami, ? Xavi's VISA refused, Lewandowski will fly to United States:… - Giovann191004 : RT @SandroSca: Due coglioni sul ggioco organizzato di Xavi, sui ggiovani, sul ripartire da idee, tattica e cantera, e in 6 mesi a Xavi han… - umbigiaco : RT @SandroSca: Due coglioni sul ggioco organizzato di Xavi, sui ggiovani, sul ripartire da idee, tattica e cantera, e in 6 mesi a Xavi han… - RunawayAgain : RT @SandroSca: Due coglioni sul ggioco organizzato di Xavi, sui ggiovani, sul ripartire da idee, tattica e cantera, e in 6 mesi a Xavi han… -