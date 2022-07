Lega, oggi altro vertice per decidere la linea sulla crisi. Salvini si dice pronto al voto: «Siano gli italiani a scegliere» – Il video (Di domenica 17 luglio 2022) Il segretario della Lega Matteo Salvini farà il punto con i dirigenti del partito anche oggi pomeriggio. Nelle tensioni tra M5s e Mario Draghi, l’interpretazione del Carroccio è che abbia ragione il presidente del Consiglio, secondo il quale «è venuto meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo». In attesa di vedere come andrà il vertice, in un partito diviso tra pro voto e pro Draghi, Salvini ha pubblicato un videomessaggio sui social. Il segretario leghista dice di sperare che «Siano gli italiani, presto, a scegliere dei parlamentari seri, onesti, concreti e perbene». La Lega sembra essere pronta all’eventualità che mercoledì Draghi confermi le sue dimissioni, portando ... Leggi su open.online (Di domenica 17 luglio 2022) Il segretario dellaMatteofarà il punto con i dirigenti del partito anchepomeriggio. Nelle tensioni tra M5s e Mario Draghi, l’interpretazione del Carroccio è che abbia ragione il presidente del Consiglio, secondo il quale «è venuto meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo». In attesa di vedere come andrà il, in un partito diviso tra proe pro Draghi,ha pubblicato unmessaggio sui social. Il segretario leghistadi sperare che «gli, presto, adei parlamentari seri, onesti, concreti e perbene». Lasembra essere pronta all’eventualità che mercoledì Draghi confermi le sue dimissioni, portando ...

Pubblicità

AntoVitiello : #Milan, Frank #Tsadjout a titolo definitivo alla Cremonese, contratto depositato oggi in Lega Serie A - Piu_Europa : Prova scritta e orale su: - Presepe; - sagre tipiche italiane; - festività regionali; - gastronomia italiana; - us… - EleonoraEvi : comunque oggi #forzaitalia #lega #fratelliditalia hanno votato CONTRO la risoluzione su minacce globali al diritto… - nikinik64773225 : RT @007Vincentxx: Oggi vertice della #Lega ?? per decidere la linea sulla crisi. #Salvini si dice pronto al voto: «Siano gli italiani a sceg… - LauraTurchet : RT @OrtigiaP: @matteosalvinimi E dunque?? Solo il voto oggi può riscattare la Lega. Noi abbiamo votato Lega Salvini premier non Lega nord d… -