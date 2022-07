“Leader naturale e carattere”, il Chelsea spiega perché ha puntato su Koulibaly (Di domenica 17 luglio 2022) Ormai ufficialmente un giocatore del Chelsea, Koulibaly è stato fortemente voluto sia dall’allenatore tedesco Thomas Tuchel che dalla nuova società, capitanata da businessman Todd Boehly. I Blues sono entusiasti del nuovo acquisto, tanto da pubblicare sul proprio sito ufficiale le motivazione che hanno spinto il club a puntare sul senegalese: “Un Leader naturale, con un carattere forte”. Così descrive il Chelsea l’ex numero 26 azzurro. Kalidou Koulibaly inoltre al Chelsea ritrova un ex compagno ed un connazionale: rispettivamente Jorginho e Mendy. La presenza di questi due giocatori ha influito moltissimo nella decisione finale del senegalese. FOTO: Getty – Koulibaly e Jorginho Napoli “Parlare con i miei amici Mendy e ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 17 luglio 2022) Ormai ufficialmente un giocatore delè stato fortemente voluto sia dall’allenatore tedesco Thomas Tuchel che dalla nuova società, capitanata da businessman Todd Boehly. I Blues sono entusiasti del nuovo acquisto, tanto da pubblicare sul proprio sito ufficiale le motivazione che hanno spinto il club a puntare sul senegalese: “Un, con unforte”. Così descrive ill’ex numero 26 azzurro. Kalidouinoltre alritrova un ex compagno ed un connazionale: rispettivamente Jorginho e Mendy. La presenza di questi due giocatori ha influito moltissimo nella decisione finale del senegalese. FOTO: Getty –e Jorginho Napoli “Parlare con i miei amici Mendy e ...

