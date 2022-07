"Le sanzioni contro Mosca non hanno funzionato Ora l'Italia rischia la recessione e 100mila pmi chiuse" (Di domenica 17 luglio 2022) C'è una barzelletta in cui Totò continua a giocare a carte, incurante delle sirene e delle urla dei passeggeri che corrono disperati da un lato all'altro della nave che, sempre più inclinata su un fianco, sta inabissandosi nell'oceano. Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 17 luglio 2022) C'è una barzelletta in cui Totò continua a giocare a carte, incurante delle sirene e delle urla dei passeggeri che corrono disperati da un lato all'altro della nave che, sempre più inclinata su un fianco, sta inabissandosi nell'oceano. Segui su affarni.it

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'Ue rafforza le sanzioni contro Mosca, arriva lo stop all'import dell'oro russo #ANSA… - GiovaQuez : Uno spinge per il 'no' all'invio di armi all'Ucraina, l'altro per il 'no' alle sanzioni contro la Russia. E per ent… - GuidoDeMartini : ?? A PROPOSITO DI RUSSIA ?? Qualcuno ammetta senza vergogna che NON SI PUÒ CONTINUARE CON LE SANZIONI. Le democrazie… - CariaPinuccia : RT @armidmar: HA RAGIONE : siamo governati da IGNORANTI PRIMITIVI I DANNI sono a carico NOSTRO degli ITALIANI-- “I governi EU dov… - bendinelli2011 : RT @armidmar: HA RAGIONE : siamo governati da IGNORANTI PRIMITIVI I DANNI sono a carico NOSTRO degli ITALIANI-- “I governi EU dov… -