Le Iene: stasera su Italia 1 lo speciale Un Paese di furbetti (Di domenica 17 luglio 2022) stasera su Italia 1 alle 21:20 va in onda una puntata speciale de Le Iene condotta da Giulio Golia intitolata Un Paese di furbetti. Si chiama Un Paese di furbetti lo speciale de Le Iene che sarà trasmessa stasera su Italia 1 alle 21:20, condotta da Giulio Golia. La puntata, dal titolo così esplicativo, è interamente dedicata all' "arte" dell'affabulazione: una raccolta di soggetti individuati dagli inviati della trasmissione, nell'arco dei 25 anni di messa in onda. Con contenuti inediti, testimonianze di tutti i principali protagonisti, sia di chi ha subìto ingiustizie che di chi le ha ideate, indagini delle forze dell'ordine e ricostruzioni dei fatti, lo speciale ... Leggi su movieplayer (Di domenica 17 luglio 2022)su1 alle 21:20 va in onda una puntatade Lecondotta da Giulio Golia intitolata Undi. Si chiama Undilode Leche sarà trasmessasu1 alle 21:20, condotta da Giulio Golia. La puntata, dal titolo così esplicativo, è interamente dedicata all' "arte" dell'affabulazione: una raccolta di soggetti individuati dagli inviati della trasmissione, nell'arco dei 25 anni di messa in onda. Con contenuti inediti, testimonianze di tutti i principali protagonisti, sia di chi ha subìto ingiustizie che di chi le ha ideate, indagini delle forze dell'ordine e ricostruzioni dei fatti, lo...

Pubblicità

CorriereUmbria : Le Iene, uno speciale dedicati agli affabulatori #leiene #17giugno - CIAfra73 : Stasera, in prima serata su #Italia1, lo speciale #leiene 'Un Paese di furbetti' - yeonvst : @yeonvst's account is temporarily unavailable because it violates the Twitter Media Policy. Learn more. - kvrjna : RT @yonsjn: ci ritroviamo tutti su le iene stasera scommettete - mjhvo : RT @yonsjn: ci ritroviamo tutti su le iene stasera scommettete -