Le città sostenibili del futuro. La politica ad un bivio (Di domenica 17 luglio 2022) Papa Francesco richiama al concetto di città del futuro ricordando che “non è un caso se, nella Bibbia, il destino dell’umanità trova il suo compimento in una città”. La partecipazione elettorale è caratterizzata da un trend decrescente che rappresenta un vulnus sociale a cui occorre porre rimedio. Gli amministratori locali hanno il privilegio di avere un contatto diretto con i propri concittadini ed avviare un percorso che tende a renderli protagonisti di un cambiamento epocale. È questo un periodo storico per il nostro Paese in cui occorre proporre, per poi agire e non fermarsi a sterili polemiche. L’Agenzia europea per l’Ambiente ha sottolineato che le città sono chiamate a svolgere un ruolo chiave nella transizione ecologica. Per tale motivo, occorre identificare azioni, strategie e politiche idonee al ... Leggi su formiche (Di domenica 17 luglio 2022) Papa Francesco richiama al concetto didelricordando che “non è un caso se, nella Bibbia, il destino dell’umanità trova il suo compimento in una”. La partecipazione elettorale è caratterizzata da un trend decrescente che rappresenta un vulnus sociale a cui occorre porre rimedio. Gli amministratori locali hanno il privilegio di avere un contatto diretto con i propri concittadini ed avviare un percorso che tende a renderli protagonisti di un cambiamento epocale. È questo un periodo storico per il nostro Paese in cui occorre proporre, per poi agire e non fermarsi a sterili polemiche. L’Agenzia europea per l’Ambiente ha sottolineato che lesono chiamate a svolgere un ruolo chiave nella transizione ecologica. Per tale motivo, occorre identificare azioni, strategie e politiche idonee al ...

Pubblicità

Rosapeli1 : RT @aggsoc: ?Fa più #caldo e piove di meno, soprattutto nelle #città italiane. I dati parlano e non c'è molto da aggiungere, se non contin… - EdoardoQuaquini : @dalsenfuggito Era nero su bianco che avrebbero dotato la città di nuovi impianti di trattamento rifiuti. Fermo res… - ale_antonini78 : RT @ansaeuropa: “Città e regioni, soprattutto nei distretti industriali, hanno un ruolo chiave nella nuova strategia dell'Ue per prodotti t… - ferrarini_max : RT @aggsoc: ?Fa più #caldo e piove di meno, soprattutto nelle #città italiane. I dati parlano e non c'è molto da aggiungere, se non contin… - GranataElena : RT @aggsoc: ?Fa più #caldo e piove di meno, soprattutto nelle #città italiane. I dati parlano e non c'è molto da aggiungere, se non contin… -