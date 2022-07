Lazio, Sarri suona la carica: «Quando si indossa questa maglia, si gioca per vincere» (Di domenica 17 luglio 2022) L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha caricato la squadra biancoceleste in vista della prossima stagione Sei acquisti nell’estate 2021 più Kamenovic tesserato a gennaio (e Cabral transitato di passaggio). Sei acquisti in quest’estate aspettando Provedel. Il totale è 14 rinforzi (15 se si considera l’attaccante Jovane Cabral), gli ultimi con un’impronta italiana. La Lazio è stata smantellata e ricostruita, erano i patti che Lotito e Tare avevano siglato con Maurizio Sarri nel giugno 2021 e che oggi possono dire di aver mantenuto. Il tecnico chiede un centrocampista in più (Ilic ma serve la cessione di Luis Alberto) e un terzino (serve la cessione di Hysaj) ma ad oggi può dirsi più che soddisfatto. Corriere dello Sport svela che il Comandante parla spesso alla squadra e in uno di questi ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022) L’allenatore dellaMauriziohato la squadra biancoceleste in vista della prossima stagione Sei acquisti nell’estate 2021 più Kamenovic tesserato a gennaio (e Cabral transitato di passaggio). Sei acquisti in quest’estate aspettando Provedel. Il totale è 14 rinforzi (15 se si considera l’attaccante Jovane Cabral), gli ultimi con un’impronta italiana. Laè stata smantellata e ricostruita, erano i patti che Lotito e Tare avevano siglato con Maurizionel giugno 2021 e che oggi possono dire di aver mantenuto. Il tecnico chiede un centrocampista in più (Ilic ma serve la cessione di Luis Alberto) e un terzino (serve la cessione di Hysaj) ma ad oggi può dirsi più che soddisfatto. Corriere dello Sport svela che il Comandante parla spesso alla squadra e in uno di questi ...

