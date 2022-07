Lazio, Lotito ai tifosi: “Quando vi abbonate? Siamo solo a 8 mila, la Roma è a 36 mila". E poi rassicura su Milinkovic-Savic (Di domenica 17 luglio 2022) Claudio Lotito è sbarcato nelle scorse ore nel ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. Il patron del club biancoceleste, al termine dell’allenamento pomeridiano della Lazio allo Zandegiacomo, e... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 17 luglio 2022) Claudioè sbarcato nelle scorse ore nel ritiro dellaad Auronzo di Cadore. Il patron del club biancoceleste, al termine dell’allenamento pomeridiano dellaallo Zandegiacomo, e...

Pubblicità

AlfredoPedulla : Romagnoli vuole e AVRÀ la #Lazio (quattro ore fa): è fatta! Via libera alle 15,55 dopo un’altra call con #Lotito - Pall_Gonfiato : #Lazio, #Lotito ai tifosi: “Quando vi abbonate? Siamo solo a 8 mila, la #Roma è a 36 mila'. E poi rassicura su… - diavolisempre : RT @DAZN_IT: Lotito rassicura i tifosi ??? su #Milinkovic, poi torna sugli abbonamenti ?????? ???'Quando li fate? Siamo a 8500, la Roma è a 36… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Lotito ai tifosi: 'Milinkovic non è in vendita, ma voi gli abbonamenti quando li fate?' - susydigennaro : RT @napolimagazine: LAZIO - Lotito ai tifosi: 'Milinkovic non è in vendita, ma voi gli abbonamenti quando li fate?' -