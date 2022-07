(Di domenica 17 luglio 2022) Il presidente dellarimprovera ipresenti al ritiro: «Siamo a 8500, lasta a 36» Claudioincontra ie, dopo i complimenti incassati per il mercato, bacchetta li bacchetta sulla questione. Di seguito le sue parole.– «Ma gliquando li fate? Se c’è aria di cambiamento? Sì, ma contano solo i risultati. Abbiamo costruito una grande, ora tocca a voi fare il resto. Siamo a 8500, lasta a 36. Se vendo Milinkovic? Perché l’ho messo in vendita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

AlfredoPedulla : Romagnoli vuole e AVRÀ la #Lazio (quattro ore fa): è fatta! Via libera alle 15,55 dopo un’altra call con #Lotito - vin_lu71c : RT @InsiderLazio: Ieri sera grande pressing di #Sarri su #Lotito per tesserare anche Dries #Mertens ???? #Lazio - CalcioNews24 : Lazio, Lotito ai tifosi: «8.500 abbonamenti, la Roma 36 mila» - sportface2016 : #Lazio Enrico #Lotito verso l'ingresso nella dirigenza biancoceleste con un nuovo ruolo - LALAZIOMIA : Lazio, Lotito ai tifosi: 'Milinkovic? Ecco la sua situazione' - Fantacalcio -

...ha puntato Ivan Ilic del Verona. I gialloblù l'avevano preso a titolo definitivo dal Manchester City dopo averlo avuto un anno in prestito e ora possono rivenderlo a una cifra superiore....... c'è la sensazione che da un momento all'altro possa lasciare laper accasarsi altrove. ...hanno bisogno di sistemare la rosa per agevolare il lavoro targato Maurizio Sarri e il patron, ...Novità nei quadri dirigenziali della Lazio, come rivelato in queste ore da “Il Messaggero”. Sembra ormai certo infatti l’ingresso di Enrico Lotito in qualità di direttore generale del settore ...Il difensore è pronto alla prima gara in maglia biancoceleste dopo il trasferimento alla Lazio: appuntamento oggi alle 18.00 ...