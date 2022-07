Pubblicità

GiuseppeM67rm : RT @HuffPostItalia: Lawrence M. Krauss: 'Il treno del climate change si può dirottare. Basta con la narrazione dell'inesorabile oblio' http… - Luisella49 : RT @HuffPostItalia: Lawrence M. Krauss: 'Il treno del climate change si può dirottare. Basta con la narrazione dell'inesorabile oblio' http… - HuffPostItalia : Lawrence M. Krauss: 'Il treno del climate change si può dirottare. Basta con la narrazione dell'inesorabile oblio' -

L'HuffPost

immagina gli effetti che il cambiamento climatico produrrà sul nostro pianeta. E si tratta di previsioni ...The event also included keynotes from Her Royal Highness Queen of the Bakwa Indu at Kasai Democratic Republic of Congo; theoretical physicist, author and Nobel laureate; computer ... Lawrence M. Krauss: "Il treno del climate change si può dirottare. Basta con la narrazione dell'inesorabile oblio" (di N. Boffa) Far from pointing to "blind, pitiless indifference," the great discoveries of the last century point to the exquisite design of life.Peering into deep outer space, images from some 13 billion years ago, stirs not only our wonderment but also takes us on a journey of spirituality.