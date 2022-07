Lavatrice: metti il collutorio è il segreto della nonna (Di domenica 17 luglio 2022) Un vecchio trucchetto della nonna consiste nell’inserire il collutorio nella Lavatrice: scopriamo insieme le conseguenze incredibili. Generalmente associamo un prodotto ad una determinate funzione, dimenticandoci la potenzialità degli ingredienti che ne compongono la soluzione. Alcuni strumenti utilizzati quotidianamente infatti, possono diventare fondamentali per più campi relativi all’igiene e pulizia della casa. Il bicarbonato di sodio ad esempio viene sfruttato per la sua azione disinfettante, antibatterica e al contempo sbiancante. Eppure, esiste un altro prodotto che può diventare lo strumento tutto in uno per eccellenza: il collutorio. collutorio nella Lavatrice (Leggimi Gratis)L’obiettivo del collutorio è ... Leggi su formatonews (Di domenica 17 luglio 2022) Un vecchio trucchettoconsiste nell’inserire ilnella: scopriamo insieme le conseguenze incredibili. Generalmente associamo un prodotto ad una determinate funzione, dimenticandoci la potenzialità degli ingredienti che ne compongono la soluzione. Alcuni strumenti utilizzati quotidianamente infatti, possono diventare fondamentali per più campi relativi all’igiene e puliziacasa. Il bicarbonato di sodio ad esempio viene sfruttato per la sua azione disinfettante, antibatterica e al contempo sbiancante. Eppure, esiste un altro prodotto che può diventare lo strumento tutto in uno per eccellenza: ilnella(Leggimi Gratis)L’obiettivo delè ...

