Lasciamo perdere | la pesantissima frase di Savicevic che spiazza il Milan | un caso

Dejan Savicevic non è uno che ha peli sulla lingua e quando parla si fa sentire. L'ex numero 10 del Milan in un'intervista a Sportweek ha parlato del Milan e della stagione conclusa con la vittoria dello Scudetto. Il suo amore per il Milan è intatto e fa i complimenti a Pioli: "Non puoi dimenticare. Io sono presidente della federazione del Montenegro e tifoso del Milan. Ma un po' meno di mio figlio Vlado. Sai, lui fa parte del Milan Club Podgorica, è andato a Reggio Emilia per la festa, in curva. Si è fatto le foto e le ha messe anche su Facebook. Io l'ho vista in tv, mi ha dato una grande gioia. Il merito è di Pioli. Per me è stato più bravo di Sacchi, Capello, Zaccheroni, Ancelotti, Allegri. Loro avevano tutti grandissimi campioni, lui aveva un giovane gruppo da modellare e ...

