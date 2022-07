Lanzara | “La sostenibilità ambientale è quello che ci caratterizza come amministrazione”

(Di domenica 17 luglio 2022) di Monica De Santis “E’ importante l’attività di controllo che fa Legambiente su tutto il territorio e soprattutto presso la foce del fiume Picentino”. A parlare è il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe, intervenuto martedì mattina alla conferenza di Legambiente sul riciclo e sulla qualità delle acque… “NoiComune siamo continuamente a sollecitare gli enti preposti, dall’Arpac ai carabinieri della forestale, affinchè ci aiutino a controllare e a fermare chi inquina le acque del nostro fiume”.ricorda poi il sequestro, importante avvenuto dopo una sua denuncia, di un’azienda zootecnica che sversava illecitamente nel fiume… “Dopo una serie di segnalazioni da parte dei cittadini abbiamo contattato la forestale e siamo così riusciti a risalire a questa azienda che sversava in maniera totalmente illegale.?Questo ...

