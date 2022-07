Pubblicità

QN Motori

...Countach LPI 800 - 4, la prova dell'ultima few - off del Toro A completare il podio in Toscana sono stati Mateo Llarena, Daan Pijl e Raúl Guzman, terzi con un'altraschierata ...... che da qualche anno è il nuovo volto enair dello storico Motorshow di Bologna , è ispirato ... con l'esposizione di auto Ferrari, Pagani,, Maserati, Ducati e Dallara. E non può ... Lamborghini en plein al Mugello nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance - QN Motori La Countach était la voiture de rêve de la génération X, les posters de Diablo étaient sur les murs de tout ceux appartenant à la génération Y. Et les jeunes d’aujourd’hui seront sans doute un jour e ...Surpris en plein essai routier par nos photographes espions, ce prototype de Lamborghini Urus n’est absolument pas camouflé. Certains éléments laissent pourtant penser qu’il s’agit d’une nouvelle mout ...