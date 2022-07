L’accusa bizzarra di Scalfarotto | “Conte? Chi l’ha fatto premier ha gravissime responsabilità” Ma per il governo giallorosa fu determinante Renzi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 luglio 2022) Passaggio strambo dell’intervento del deputato Ivanall’assemblea nazionale di Italia Viva. Nel clou della sua invettiva antigrillina, il sottosegretario all’Interno accusa duramente il leader dei 5 Stelle: “Mai come oggi io penso che quando siamo andati via dal, abbiamo veramente reso un servizio alla patria. L’Italia è stata nelle mani di questo incapace, perché purtroppo si tratta di una persona la cui inconsistenza politica è massima. E devo dire che laè di qualcuno che letteralmente ha deciso di fargli fare il presidente del Consiglio. Parliamo di una persona che non è mai entrata a Montecitorio e che è andata a sedersi nel posto che fu di Aldo Moro e di Alcide De Gasperi. Potete capire il disagio che noi in Parlamento avevamo nel guardarlo. E questa è una ...