La vita da boss di Peppe Misso: «Misi la bomba sotto casa di Ferlaino, il Napoli perdeva sempre» Il Corriere della Sera Lettura ospita una lunga intervista di Teresa Ciabatti a Giuseppe Misso, detto 'o Nasone, uno dei maggiori boss della camorra, oggi collaboratore di giustizia. Tre pagine da leggere tutte d'un fiato, come fossero un romanzo che racconta la Napoli degli anni '90. Misso è un camorrista sui generis: allevatore di colombi, amante della letteratura (scrittori preferiti Céline e Dostoevskij), poeta e scrittore a sua volta. Fondatore del clan Misso, ha comandato ufficialmente Napoli dal 1999 al 2003, ma c'è chi dice lo abbia fatto per almeno 20 anni. Dicono di lui che sia stato uno dei capi più sanguinari. Ha iniziato a rubare quando aveva 5 anni. «Rubavo per mangiare. In generale rubavo quello che non avevo, anche il presepe. Legno e sughero per le capanne, e i pastori ...

