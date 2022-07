La storia incredibile della Jaguar XJ-S di Paolo Gucci

Leggi su gqitalia

(Di domenica 17 luglio 2022) LaXJ-S di, che è stata appena venduta all'asta da Bonhams a poco meno di 100.000 euro, ha unadavvero molto particolare. Intanto non si tratta di una normale XJ-S ma di una delle delle 67 realizzate dal carrozziere britannico Lynx. Dunque il suo nome completo èXJ-S Lynx Eventer. I dettagli che fanno la differenza Tecnicamente si tratta di una shooting brake, visto che la carrozzeria originale da coupé viene modificata per aumentare lo spazio a disposizione a bordo. Il lavoro per crearla non era semplice, perché bisognava partire dalla vettura originale, allungare il tetto, aggiungere un portellone, riposizionare il serbatoio del carburante e anche i sedili posteriori. Non pago di questa esclusività,decise di lavorare ...