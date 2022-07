La scoperta dell’acqua calda sul Movimento 5 stelle

(Di domenica 17 luglio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/WhatsApp-Video-2022-07-17-at-09.37.21.mp4 Con la crisi di governo c’è grande attenzione nei confronti delCinque. E si è fatta una grande: è irresponsabile. Ma perché, quando mai è stato responsabile? Naturalmente mai, è sempre stato irresponsabile fin dalle origini. Anzi c’è qualcosa di più per cui vale la pena mettere in rilievo. Sembra che ilnasca come un fungo, all’improvviso, oppure che sia una sorta di fulmine a ciel sereno. In realtà altro non è che il risultato di tanti anni della Seconda repubblica vissuto all’insegna della totale confusione. Giancristiano Desiderio, 17 luglio 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro.

