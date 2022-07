La Roma si fa avanti per Dybala: è successo nelle ultime ore! (Di domenica 17 luglio 2022) La telenovela Dybala sembra sempre più vicina alla conclusione. Con l’Inter in stand-by e l’offerta del Napoli ritenuta non all’altezza, la Roma è sempre più vicina al sì del giocatore. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i giallorossi sono usciti allo scoperto tanto che oggi c’è stato con confronto con giocatore e agenti. Dybala Roma Inter Il club capitolino ha così recapitato la sua offerta ufficiale all’ex Juventus ed è in attesa di una risposta: Mourinho freme per affidare le chiavi dell’attacco all’argentino. La Roma ha offerto a Dybala un contratto da 4 milioni netti all’anno fino al 2026: la Joya ne vorrebbe 6, da capire se l’intesa si troverà a metà strada. Quello che è certo è che il futuro di Dybala sembra sempre più vicino alla svolta ... Leggi su rompipallone (Di domenica 17 luglio 2022) La telenovelasembra sempre più vicina alla conclusione. Con l’Inter in stand-by e l’offerta del Napoli ritenuta non all’altezza, laè sempre più vicina al sì del giocatore. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i giallorossi sono usciti allo scoperto tanto che oggi c’è stato con confronto con giocatore e agenti.Inter Il club capitolino ha così recapitato la sua offerta ufficiale all’ex Juventus ed è in attesa di una risposta: Mourinho freme per affidare le chiavi dell’attacco all’argentino. Laha offerto aun contratto da 4 milioni netti all’anno fino al 2026: la Joya ne vorrebbe 6, da capire se l’intesa si troverà a metà strada. Quello che è certo è che il futuro disembra sempre più vicino alla svolta ...

