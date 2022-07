(Di domenica 17 luglio 2022) Laha sentito oggi gli agenti di Pauloed ha fatto un’offerta da 4di euro di ingaggio al giocatore. La notizia viene riportata da Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato. Già nel pomeriggio si era diffusa la voce di un’offerta di ingaggio perdi 4 o 4,5di euro, che non soddisfa l’entourage del giocatore. Ecco perché la proposta del Napoli perè più vantaggiosa, anche perché il club azzurro può offrire l’opportunità di giocare la Champions League, competizione a cui non si è qualificata la. Asono convinti di avere in pugnoma per ora l’offerta di ingaggio non soddisfa il giocatore. Ma c’è anche un altro problema, secondo Schira il giocatore sta ancora aspettando ...

Pubblicità

Roma : #MuseiCapitolini, al via dal 13 luglio la #mostra 'Domiziano Imperatore. Odio e amore'. Curata dalla… - Gianni67055117 : Quindi la Roma gli offre 4, lui chiede 6...gli stessi 6 che gli ha offerto l'inter.. Quindi a rigor di logica dove… - napolipiucom : 'La Roma offre quattro milioni a Dybala, ne vuole almeno sei' #calciomercatonapoli #Dybala #napoli #Roma… - Nonzi83 : La Roma che offre 4 mln, io non ci posso credere. - Le__Le_N : @pppedrito7 @DiMarzio @OfficialASRoma Ha scritto la stessa cosa oggi. La Roma offre 4 il Napoli ancora la deve fare l’offerta ufficiale -

...e Torino. La voce sulle 'libere contribuzioni' è quella chesempre maggiori spunti in un bilancio. In particolare, per quel che riguarda il Pd, per quel che riguarda i contributi dei ...... da una parte si60, dall'altra si chiede 70. Ecco perché gli incastri non sono andati a buon ... da qui il pressing di Mourinho che sogna di portarlo alla. E oggi ha qualche chance in più di ...Caos aeroporti, centinaia le cancellazioni da parte dalle principali compagnie low cost e dai controllori di volo. Ritardi infiniti, disagi nei diversi scali. Le associazioni ...Roma, 17 luglio (Adnkronos) - Il Partito democratico ha chiuso il suo ultimo bilancio (quello relativo all'esercizio 2021) in attivo, con un avanzo di 606.810 euro. Lo spiega il tesoriere ...