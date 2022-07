La Nord Corea riconosce le Repubbliche di Donetsk e Lugansk: reazioni dall’Ucraina (Di domenica 17 luglio 2022) Il giorno 13 luglio la Corea del Nord ha formalmente riconosciuto sia la Repubblica Popolare di Donetsk (DNR) che quella di Lugansk (LNR). Se si escludono i due Stati a riconoscimento limitato quali l’Abcasia e l’Ossezia del Sud, con la Nord Corea salgono a tre i Paesi che ammettono la sovranità delle due Repubbliche, legittimate prima dalla Federazione Russa a febbraio, alla vigilia dell’operazione speciale, e poi a giugno dalla Siria. Inoltre la Corea del Nord è insieme alla Russia il secondo dei nove Paesi del “club nucleare” ad aver compiuto questo gesto di carattere diplomatico. Il ministro degli Esteri NordCoreano Choe Son Hui ha inviato una lettera ufficiale ai suoi omologhi delle ... Leggi su api.follow (Di domenica 17 luglio 2022) Il giorno 13 luglio ladelha formalmente riconosciuto sia la Repubblica Popolare di(DNR) che quella di(LNR). Se si escludono i due Stati a riconoscimento limitato quali l’Abcasia e l’Ossezia del Sud, con lasalgono a tre i Paesi che ammettono la sovranità delle due, legittimate prima dalla Federazione Russa a febbraio, alla vigilia dell’operazione speciale, e poi a giugno dalla Siria. Inoltre ladelè insieme alla Russia il secondo dei nove Paesi del “club nucleare” ad aver compiuto questo gesto di carattere diplomatico. Il ministro degli Esterino Choe Son Hui ha inviato una lettera ufficiale ai suoi omologhi delle ...

Pubblicità

DodoSurvived : @HuffPostItalia Dov'è la democrazia in Italia? E i giornaletti che suonano i violini al governo... Roba da Corea del Nord - BenedettaPetru6 : @Roby86341796 @HuffPostItalia Quello della Corea del nord ci vorrebbe...mica per gli italiani! - Renzo3Renzo : @ligi_p Pieni poteri vuol dire dittatura penso che in Corea del nord stiano meglio di noi - EnricoEnrico197 : @CarloCalenda @Catia21586802 Stile Corea del Nord insomma. - MarekNapoli : RT @mgmaglie: La faccia tosta gli va riconosciuta. Poi lo spediamo in Corea del Nord #paccocelere -