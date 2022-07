La morte di Ivana Trump | lo straziante retroscena raccontato da Simona Ventura

Pubblicità

Nella giornata del 16 luglio è arrivata la conferma sulla causa delladiTrump : la caduta dalle scale e il conseguente arresto cardiaco. L'ufficio del medico legale ha dichiarato la sua ...Ma ogni Stato va per conto suoTrump, per l'autopsia laè stata provocata da una caduta Donald Trump in Alaska con Sarah Palin: "Se gli oceani si alzano avremo più case vista mare" ...La conduttrice dice la sua sulla tragica scomparsa prematura di Ivana Trump, ex moglie del presidente Donald. Non ha superato una perdita devastante secondo lei.Non è stata chissà quale ‘misteriosa’ patologia o peggio, le tragiche conseguenze di chi, frequentando ambienti e giri altolocati, spesso eccede in vizi. No, Ivana Trump, ex moglie dell’ex presidente ...