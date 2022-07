La mamma di Trussardi rivela | Ecco quando ho pensato di farla finita

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 luglio 2022) “Andavo d'accordo con Michelle”. Maria Luisa Gavazzeni, vedova di Nicolanonché madre di Tomaso, ha parlato della fine del matrimonio tra il figlio e la Hunziker. Lo ha fatto nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui ha dichiarato di essere dispiaciuta per la separazione. “Non l'avevo prevista - le sue parole - ma non potevo escludere che accadesse. L'incontro con Michelle è stato tenero: si capiva che non aveva avuto tante cose positive dalla vita. Ho un ricordo di semplicità: prendeva il caffè e sistemava la tazzina sul lavandino. Dopo sei mesi che la conosceva Tomaso mi disse: ‘la sposo, è una brava persona'”. Poi le cose si sono evolute in una certa maniera, ma senza cancellare un decennio di amore. Per quanto riguarda la signora Gavazzeni, nell'intervista ha parlato anche dalla morte del ...