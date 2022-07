La malattia di Putin e il piano per ucciderlo? L’ammiraglio britannico Radakin spazza via le voci: «Vi spiego perché sono tutte pie illusioni» (Di domenica 17 luglio 2022) Le voci secondo i quali il presidente russo Vladimir Putin avrebbe dei gravi problemi di salute – l’intelligence statunitense aveva parlato anche di tumore – non sono altro che «pie illusioni». È questa la definizione usata oggi 17 luglio, in un’intervista alla Bbc dalL’ammiraglio Tony Radakin, capo di stato maggiore delle forze armate britanniche, che ha derubricato nella stessa maniera anche le voci che vedrebbero il leader del Cremlino oggetto di possibili omicidi in attesa del momento propizio. Radakin ha rimarcato quella che lui considera una posizione di assoluta forza del presidente russo: «Noi militari professionisti vediamo un regime relativamente stabile in Russia. Il presidente Putin è riuscito a schiacciare ogni tipo di ... Leggi su open.online (Di domenica 17 luglio 2022) Lesecondo i quali il presidente russo Vladimiravrebbe dei gravi problemi di salute – l’intelligence statunitense aveva parlato anche di tumore – nonaltro che «pie». È questa la definizione usata oggi 17 luglio, in un’intervista alla Bbc dalTony, capo di stato maggiore delle forze armate britanniche, che ha derubricato nella stessa maniera anche leche vedrebbero il leader del Cremlino oggetto di possibili omicidi in attesa del momento propizio.ha rimarcato quella che lui considera una posizione di assoluta forza del presidente russo: «Noi militari professionisti vediamo un regime relativamente stabile in Russia. Il presidenteè riuscito a schiacciare ogni tipo di ...

SalazarYulia : Ma… Putin non aveva una malattia seria? Non aveva qualche mese di vita? - GraziaPietrini : @putino @ConteZero76 @MarcoTastardi …e con Putin pure, a meno che la malattia ci faccia un regalo - danipratolongo : @Ago_SantilloM5S @Mov5Stelle Questo è lo stesso identico meccanismo mentale di Putin. Ma è una malattia o vi siete tutti bevuti il cervello? - MaurizioCLL : @a_lambardi Giornaloni pieni di notizie sulla malattia immaginaria di Trump, come anche di Putin. Invece per quest… - gianny0162 : ?????? ???? Il ministro degli Esteri belga Sophie Wilmès ha rassegnato le dimissioni a causa dell'impossibilità di svolg… -