La Juve saluta De Ligt | è arrivato l' accordo con il Bayern Monaco

Pubblicità

EnricoTurcato : Matthijs #deLigt saluta la Juventus dopo 3 stagioni. Epilogo scontato. Se ne va più o meno alle stesse cifre pagate… - Dibbello : RT @EnricoTurcato: Matthijs #deLigt saluta la Juventus dopo 3 stagioni. Epilogo scontato. Se ne va più o meno alle stesse cifre pagate dall… - CorSport : La #Juve saluta #DeLigt: è arrivato l'accordo con il #BayernMonaco ?? - junews24com : Mecca saluta De Ligt: «Mancherai, diventerai il più forte al mondo» - - MattoxDipa : RT @EnricoTurcato: Matthijs #deLigt saluta la Juventus dopo 3 stagioni. Epilogo scontato. Se ne va più o meno alle stesse cifre pagate dall… -

Matthijs De Ligt è ormai un giocatore del Bayern Monaco , manca solo l'ufficialità. La Juventus e il club bavarese hanno trovato l'accordo per il trasferimento del difensore olandese in Germania, è ...Calciomercato Juventus, accordo con il Bayern Monaco per de Ligt: l'offerta dei bavaresi è stata accettata, e il centrale olandesei bianconeri. La notizia era nell'aria, sta per arrivare anche l'ufficialità: de Ligt sarà un nuovo giocatore del Bayern Monaco. L'accelerata decisiva di quest'oggi ha portato prima ad un ...Mecca saluta De Ligt: «Mancherai, diventerai il più forte al mondo». Le parole del noto tifoso della Juve al difensore vicino al Bayern ...Matthijs De Ligt è ormai un giocatore del Bayern Monaco, manca solo l'ufficialità. La Juventus e il club bavarese hanno trovato l'accordo per il trasferimento del difensore olandese in Germania, è arr ...