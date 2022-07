La Juve prepara il ritorno di Alvaro Morata (Di domenica 17 luglio 2022) La Juve vuole il ritorno di Alvaro Morata: si prepara una nuova offerta da proporre all’Atletico Madrid per il ritorno dello spagnolo Massimiliano Allegri spinge per il ritorno di Alvaro Morata alla Juventus. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i bianconeri potrebbero proporre un nuovo prestito oneroso con altro riscatto fissato per l’estate del prossimo anno. Questa volta, però, si cercherà di abbassare la richiesta da 35 milioni di euro dei Colchoneros. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022) Lavuole ildi: siuna nuova offerta da proporre all’Atletico Madrid per ildello spagnolo Massimiliano Allegri spinge per ildiallantus. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i bianconeri potrebbero proporre un nuovo prestito oneroso con altro riscatto fissato per l’estate del prossimo anno. Questa volta, però, si cercherà di abbassare la richiesta da 35 milioni di euro dei Colchoneros. L'articolo proviene da Calcio News 24.

