La guerra in Ucraina spacca il G20 finanze. Fmi taglia previsioni di crescita globale (Di domenica 17 luglio 2022) L'invasione russa dell'Ucraina spacca il G20. I ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali al termine della loro riunione a Bali, in Indonesia, non hanno emesso un comunicato finale proprio a causa di disaccordi sul conflitto ucraino. "La mancanza di un comunicato dei ministri delle finanze del G20 significa che sarà più difficile per il G20 creare un consenso su questioni vitali in autunno", ha dichiarato Eric LeCompte, direttore esecutivo di Jubilee USA Network, una ONG che fa pressione per la riduzione del debito dei Paesi in via di sviluppo. In altri termini, "le divisioni interne ostacolano la capacità del G20 di agire con decisione e lasciano il mondo in acque inesplorate". Durante i colloqui nell'isola turistica indonesiana di Bali, i capi delle finanze hanno cercato soluzioni ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 17 luglio 2022) L'invasione russa dell'il G20. I ministri dellee i governatori delle banche centrali al termine della loro riunione a Bali, in Indonesia, non hanno emesso un comunicato finale proprio a causa di disaccordi sul conflitto ucraino. "La mancanza di un comunicato dei ministri delledel G20 significa che sarà più difficile per il G20 creare un consenso su questioni vitali in autunno", ha dichiarato Eric LeCompte, direttore esecutivo di Jubilee USA Network, una ONG che fa pressione per la riduzione del debito dei Paesi in via di sviluppo. In altri termini, "le divisioni interne ostacolano la capacità del G20 di agire con decisione e lasciano il mondo in acque inesplorate". Durante i colloqui nell'isola turistica indonesiana di Bali, i capi dellehanno cercato soluzioni ...

