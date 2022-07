La delusione di Marcell Jacobs costretto al forfait

(Di domenica 17 luglio 2022) AGI - Doveva essere il ‘suo' Mondiale, quello della passerella dopo la leggendaria Olimpiade di Tokyo, e invece è finito improvvisamente subito dopo l'antipasto delle batterie. A mettere la parola ‘fine', una “stasi ematica loco regionale a carico del grande adduttore (contratto) della coscia destra”, emersa dopo la batteria di ieri.non ha preso parte alla semifinale iridata dei ‘suoi' 100 metri – era inserito nella terza ed ultima – e non potrà nemmeno essere uno dei componenti della staffetta 4x100. “Una scelta dolorosa. Sonoa interrompere la corsa nonostante abbia voluto in ogni modo essere qui a Eugene e confrontarmi con i miei avversari, sono un combattente ed è con questo spirito che avevo deciso di non mancare l'appuntamento con i Mondiali ma adesso, per non rischiare un infortunio più serio, devo ...

