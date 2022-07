La cucina gourmand a Santa Lucia | ecco L’oro Blu dello chef Gennaro Cummaro

(Di domenica 17 luglio 2022) “La mia è unamediterranea, un po’ francese e un po’ italiana, con piatti a base di pesce, moderni, che i parigini direbbero. Curati nei dettagli ed eleganti ma anche buoni, con un sapore ed un’identità definita. Il sogno? Far viaggiare gli ospiti con le mie creazioni”. Sa quello che vuolenapoletano ma cresciuto professionalmente in Francia (sette anni tra Parigi, Lione, Marsiglia e Cannes), già due volte citato dalla Guida Michelin (2021 e 2022) ad appena 28 anni ed ora pronto ad una nuova avventura. Forse quella più importante. Il ritorno in patria e l’apertura di un ristorante tutto suo dal titolo inequivoco e suggestivo: “Blu“. Blu come il mar Mediterraneo, che promette di trasferire nei suoi piatti, e blu anche come il cielo di Napoli, ...

Pubblicità

lucianpignataro : Da Gigione Gourmand a Pomigliano d’Arco, molto più che un panino: c’è alta cucina da stellato! -

Corriere della Sera

Esperienzein barca, pic - nic nei vigneti, astro e rivertrekking, escursioni in canoa tra i casoni della laguna e stage diper i baby chef. Non manca proprio nulla all'offerta dell'....... Al Foro Italico, fino a domenica 10 luglio, ci saranno 8 tra i migliori chef della Capitale e, a rotazione, alcune giovani new entry della scena romana occuperanno due postazioni di. ... Gambero Rosso 2023: i migliori ristoranti della Lombardia Sa ciò che vuole Gennaro Cummaro, chef napoletano ma cresciuto professionalmente in Francia (sette anni tra Parigi, Lione, Marsiglia, Cannes) ...NewTuscia – MONTEFIASCONE – Da lago a lago passando per l’antichissima Via Francigena. Eleonora Masella, giovane e intraprendente Chef di ...