La crisi di governo su Twitter: sentiment di Conte negativo al 74% (Di domenica 17 luglio 2022) La crisi di governo sul web è cominciata tre giorni prima che Mario Draghi annunciasse le proprie dimissioni ed è poi esplosa nella giornata del 14 luglio, quando ha fatto registrare oltre 57 mila conversazioni. Questo uno dei dati dell'analisi di Reputation Science, società di analisi e gestione della reputazione, che ha analizzato anche il sentiment degli utenti Twitter in merito ai protagonisti della crisi. "Giuseppe Conte paga il prezzo della crisi - il 74% dei tweet a lui riferiti ha infatti sentiment negativo - mentre le negatività sul Presidente del Consiglio Mario Draghi si fermano al 39%. Un rapporto, quello tra il Movimento 5 Stelle e Twitter, messo in crisi già dalla scissione del 21 giugno.

sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - CottarelliCPI : Tre crisi di Governo in una sola legislatura. Tutte gestite dal Presidente Mattarella che ancora una volta ha cerca… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Bersani: “Responsabilità non sono solo da una parte. Non si può dire ‘M5s indispensabile’ e mette… - lvoir : RT @P_Rava: A chi obietta “i prossimi mesi non sarete più così contenti per la caduta del governo” vorrei ricordare che la grave crisi econ… - ArrisoPabulo : RT @Svero__: É veramente un imbecille. -