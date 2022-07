La crisi di governo e il volto cinico della politica (Di domenica 17 luglio 2022) La crisi di governo in atto presenta molti lati oscuri e sinistri che da una parte allontanano gli elettori (incrementando il partito del non voto) e dall’altra accrescono le difficoltà di quei pochi autentici attori istituzionali (Mattarella e Draghi in primis, in un gruppo sempre più esiguo) che tentano di resistere a populisti, ambigui, corrotti, a destra come a sinistra. Sembrerebbe che, a mio modesto e personale parere, si stia radicando una politica sempre più cinica. Per Oscar Wilde cinico è colui che “conosce il prezzo di ogni cosa e il valore di nessuna”. I politici cinici hanno dato un “prezzo” a tutto già da tempo. Per eredità ed esperienza hanno codificato il prezzo del consenso popolare nelle prossime elezioni, del loro attaccamento al potere, degli equilibri internazionali, del pacifismo e ... Leggi su formiche (Di domenica 17 luglio 2022) Ladiin atto presenta molti lati oscuri e sinistri che da una parte allontanano gli elettori (incrementando il partito del non voto) e dall’altra accrescono le difficoltà di quei pochi autentici attori istituzionali (Mattarella e Draghi in primis, in un gruppo sempre più esiguo) che tentano di resistere a populisti, ambigui, corrotti, a destra come a sinistra. Sembrerebbe che, a mio modesto e personale parere, si stia radicando unasempre più cinica. Per Oscar Wildeè colui che “conosce il prezzo di ogni cosa e il valore di nessuna”. I politici cinici hanno dato un “prezzo” a tutto già da tempo. Per eredità ed esperienza hanno codificato il prezzo del consenso popolare nelle prossime elezioni, del loro attaccamento al potere, degli equilibri internazionali, del pacifismo e ...

