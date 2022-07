La cosa migliore per l'Italia è che Draghi resti, scrive il Financial Times (Di domenica 17 luglio 2022) AGI - "Una crisi politica ha colpito Roma nel momento peggiore possibile" con "la crisi del costo della vita, la guerra in Ucraina e il pacchetto 'anti-frammentazione' pianificato dalla Banca centrale europea", meglio noto come 'scudo anti-spread', e "l'Italia ha ancora bisogno di Mario Draghi". Questo è il messaggio principale dell'intervento del Financial Times che, con un editoriale firmato dalla redazione, ha detto la sua sulle vicende della politica Italiana e sulla possibilità che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, possa abbandonare Palazzo Chigi. "Era inevitabile che la rara stabilità portata alla politica Italiana da Mario Draghi non sarebbe durata", si legge nell'articolo, "ma mesi di tensione ribollente all'interno della coalizione ... Leggi su agi (Di domenica 17 luglio 2022) AGI - "Una crisi politica ha colpito Roma nel momento peggiore possibile" con "la crisi del costo della vita, la guerra in Ucraina e il pacchetto 'anti-frammentazione' pianificato dalla Banca centrale europea", meglio noto come 'scudo anti-spread', e "l'ha ancora bisogno di Mario". Questo è il messaggio principale dell'intervento delche, con un editoriale firmato dalla redazione, ha detto la sua sulle vicende della politicana e sulla possibilità che il presidente del Consiglio, Mario, possa abbandonare Palazzo Chigi. "Era inevitabile che la rara stabilità portata alla politicana da Marionon sarebbe durata", si legge nell'articolo, "ma mesi di tensione ribollente all'interno della coalizione ...

